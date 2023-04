Werkzaamheden om nieuwe verbindingsboog bij Martiniplaza aan te sluiten in volle gang (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Er wordt zaterdag hard gewerkt aan de nieuwe verbindingsboog bij Martiniplaza. De boog wordt de komende periode aangesloten op zowel de zuidelijke- als westelijke ringweg.

Om dit veilig te kunnen doen is afrit 36, vanaf het Julianaplein naar de westelijke ringweg vanaf zaterdag 1 april tot 17 juli afgesloten voor het verkeer. Het wegverkeer wordt omgeleid via Hoogkerk en de Peizerweg en moet door deze omleiding rekening houden met een langere reistijd. De afgelopen maanden is de nieuwe verbindingsboog al opgebouwd. “We zijn begonnen met het maken van een grote metalen stelling”, vertelt Aanpak Ring Zuid. “Daarna is het dek gestort. Nu is de periode aangeboden dat we de boog aansluiten op de zuidelijke- en westelijke ringweg. Aan de kant van de westelijke ringweg sluit de boog aan op de ondergrond van EPS, dat zijn blokken van piepschuim. Daarna gaan we verder met het inrichten van de weg en het aanbrengen van de rode siersteenstrips.”

De werkzaamheden zijn live te volgen via een webcam die bij het Vrijheidsplein staat opgesteld. Op de beelden is de nieuwe boog goed te zien, en kan bekeken worden hoe de aansluiting vorm krijgt: