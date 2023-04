Werkzaamheden aan de Vondellaan om kabels en leidingen te verplaatsen

Impressie van de nieuwe inrichting van de Vondellaan

Van 1 mei tot 28 juli vinden werkzaamheden plaats aan de Vondellaan. De kabels en leidingen die onder de straat lopen worden verplaatst. De straat blijft open voor auto’s gedurende de werkzaamheden.



De werkzaamheden worden in vier fases uitgevoerd. Tijdens elke fase worden de parkeervakken en de stoep opengebroken. Door middel van loopplanken blijven de woningen bereikbaar. Deze werkzaamheden zijn deel van de Aanpak Ring Zuid. In juli wordt begonnen met het definitief inrichten van de Vondellaan, de straat wordt dan in delen afgesloten voor autoverkeer.

De 4 fases van de werkzaamheden

Fase 1 (1 mei tot en met 2 juni)

• Oostzijde Vondellaan dicht tussen de Henriëtte Roland Holststraat en de Van Schendelstraat.

• Fietsers worden omgeleid via de Van Schendelstraat en de Couperusstraat.

Fase 2 (5 juni tot en met 16 juni)

• Westzijde Vondellaan dicht ter hoogte van de Henriëtte Roland Holststraat tot en met de Van Schendelstraat.

• De aansluiting van de Van Schendelstraat met de Vondellaan aan de oostzijde is dicht voor autoverkeer.

• Fietsers worden omgeleid via de Couperusstraat en de Van Schendelstraat.

Fase 3 (19 juni tot en met 14 juli)

• Oostzijde Vondellaan dicht van de Van Schendelstraat tot de rotonde.

• De aansluiting van de Van Schendelstraat met de Vondellaan aan de westzijde is dicht voor autoverkeer.

• Fietsers worden omgeleid via de Van Iddekingeweg en de Couperusstraat.

Fase 4 (17 juli tot en met 28 juli)

• Westzijde Vondellaan dicht tussen de Van Schendelstraat en de rotonde.

• Fietsers worden omgeleid via de Van Schendelstraat en de Couperusstraat.