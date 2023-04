Vader en zoon krijgen werkstraf voor mishandeling in trein tussen Stad en Leeuwarden

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Een vader en zoon uit Zwaagwesteinde moeten werkstraffen van respectievelijk honderd en vijftig uur uitvoeren, omdat ze tijdens de avond van Koningsdag (27 april vorig jaar) twee medepassagiers hebben mishandeld in een trein tussen Groningen en Leeuwarden.

Dat meldt Wâldnet donderdagmiddag.

Naast de werkstraffen moeten de vader en zoon 1.250 euro schadevergoeding betalen aan het stel wat ze mishandelden tijdens de bewuste avond.

Het incident ontstond in de buurt van Buitenpost. Daar werd het vrouwelijke slachtoffer geslagen of geduwd in de trein, na een woordenwisseling over een bezette wc. De partner van de vrouw nam het vervolgens voor haar op. Volgens de vader en zoon zouden daarbij racistische verwensingen naar hen toe zijn geslingerd door het mannelijke slachtoffer.

De rechter erkende dat de vader en zoon schuldig zijn, zoals het OM stelde. Tegelijkertijd hield de rechter rekening met de rol die de slachtoffers hebben gespeeld in het conflict en legde daarom relatief milde straffen op aan de twee heren.