Werknemers geneesmiddelenonderzoeker met vestigingen in Stad dreigen met acties

Het pand van ICON in Groningen, hier nog met de oude huisstijl van PRA Heath Sciences - Foto via Google Maps Streetview

Als ICON-geneesmiddelenonderzoek niet voor aanstaande vrijdagmiddag met een goed cao-bod komt, volgen er acties van het personeel. Volgens vakbond FNV zou dat betekenen dat ook de medewerkers van de Groningse vestigingen van het Ierse concern het werk neer gaan leggen.

Volgens de vakbond wil het bedrijf haar werknemers slechts zes procent loonsverhoging geven. Dat is veel te weinig, aldus FNV-bestuurder Chaim Korthof: ‘ICON laat het nu aankomen op een ultimatum en straks op acties. En dat is helemaal niet nodig. Er is vorig jaar 7 miljard euro winst gemaakt, 40 procent meer dan in het jaar ervoor. Maar de mensen die deze gigantische winst mogelijk maken, moeten het doen met een loonsverhoging van zes procent. De waardering is ver te zoeken.”

Het bedrijf probeert met alle macht om de vakbond buiten de deur te houden, aldus Korthof: “Als reactie op de acties en onvrede onder het personeel worden mijn vakbondscollega’s en ik geweigerd op de werkvloer. Dat mag niet, wij moeten ons werk kunnen doen, mensen hebben het recht om zich te verenigen.”

In totaal werken er 840 mensen bij ICON in Nederland. Het bedrijf heeft in Groningen vier locaties, waaronder een onderzoeks- en keuringscentrum bij het Martini Ziekenhuizen.