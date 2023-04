Foto: Joris van Tweel

Het weekend verloopt voornamelijk bewolkt. Zaterdag kan er wat regen vallen, maar zondag blijft het droog.

In de nacht naar zaterdag is het droog en vrij helder. Het wordt zo’n 3 graden. Zaterdagochtend valt er regen, maar later schijn af en toe de zon. Het wordt 11 graden.

Zondag is het bewolkt, maar het blijft waarschijnlijk droog. Bij een matige noordelijke wind wordt het 13 graden.

Vanaf maandag wordt het wat warmer en schijnt de zon ook vaker.