Wedstrijd FC Groningen – NEC wordt dinsdag zonder publiek uitgespeeld

De gestaakte wedstrijd FC Groningen – NEC wordt komende dinsdag uitgespeeld. Bij de wedstrijd is geen publiek welkom. Dat heeft de KNVB zondagmiddag bekendgemaakt.

De wedstrijd werd zaterdagavond in de achttiende minuut gestaakt nadat een grensrechter geraakt werd door een beker bier. Een verdachte kon door beveiligers snel in de kraag worden gevat. De politie maakte zondagochtend bekend dat deze 18-jarige man uit Bedum voorlopig vast blijft zitten. Het is onbekend of er tegen hem ook aangifte is gedaan.

De wedstrijd wordt dinsdag om 15.00 uur hervat. Dan zullen de resterende zeventig minuten worden gespeeld. Daarnaast maakt de KNVB bekend dat de aanklager betaald voetbal een onderzoek in heeft gesteld naar aanleiding van het incident. Ook eerder dit seizoen ging het mis bij verschillende wedstrijden van de FC. Zo waren er onder andere problemen met supporters in de duels met Spakenburg, Cambuur en Heerenveen.