Wedstrijd FC Groningen – NEC definitief gestaakt, grensrechter geraakt door beker

De wedstrijd FC Groningen – NEC in de Euroborg is zaterdagavond definitief gestaakt. Dit nadat een grensrechter geraakt werd door een beker met bier.

De wedstrijd begon om 20.00 uur. In de achttiende minuut werd een beker met bier het veld op gegooid. Daarbij werd een grensrechter geraakt. Scheidsrechter Richard Martens staakte daarop de wedstrijd en stuurde de spelers naar binnen. OOG Tv-clubwatcher Daniël Theelen: “Er volgde daarna koortsachtig overleg. Want als je de reglementen erbij pakt dan betekent het dat als er voorwerpen tegen een scheidsrechter worden aangegooid, dat een wedstrijd dan definitief gestaakt moet worden. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Er gaat hier vanavond niet meer gevoetbald worden.” De persoon die de drinkbeker het veld op heeft gegooid is door beveiligers afgevoerd.

De beslissing om te staken is in lijn met de nieuwe richtlijnen van de KNVB die werden opgesteld na een incident tijdens de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. Toen werd Davy Klaassen van Ajax geraakt door een aansteker. De KNVB besloot daarop dat een wedstrijd voortaan direct wordt gestaakt wanneer een speler of scheidsrechter vanuit het publiek wordt geraakt door een voorwerp.

In de Euroborg stond het zaterdagavond nog 0-0.

Verslaggever Daniël Theelen sprak met Wouter Gudde van FC Groningen: