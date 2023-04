Website moet hulpacties in Haren stroomlijnen en vergemakkelijken

Deelnemers volgen Engelse lessen. Foto: Willemijn Kemp

Een groep vrijwilligers in Haren die met diverse acties mensen probeert te helpen beschikt sinds deze week over een website. Met de webpagina moet het makkelijker worden om activiteiten en initiatieven op te zetten en te stroomlijnen.

“Het is vorig jaar februari begonnen”, vertelt Willemijn Kemp, één van de vrijwilligers. “Rusland viel Oekraïne binnen en al snel ontstond het idee om iets voor deze mensen te gaan betekenen. Maar na inzamelingsacties kwam het onderwerp steeds dichterbij. In Haren werden namelijk Oekraïners opgevangen. En dat bracht alles in een stroomversnelling. Want behalve het inzamelen van goederen ontstonden er ook andere vraagstukken. De Oekraïners wilden bijvoorbeeld maar wat graag Engelse en Nederlandse taallessen volgen.”

Samenwerking

Het aantal vrijwilligers groeide en ook de contacten namen toe. “Een vraag kan uit alle hoeken komen, maar komt vooral van de mensen uit Oekraïne zelf. Van het leren van de Nederlandse of Engelse taal tot aan het vinden van een geschikte fiets of laptops voor schoolgaande pubers. En van het begeleiden naar sport of muziek tot het vinden van werk of een woning. Ook werkgevers, evenementen of andere instanties hebben ons het afgelopen jaar weten te vinden. We hebben veel samengewerkt met gemeente Groningen en verschillende organisaties om de vluchtelingen wegwijs te maken en te ondersteunen.”

“Oog hebben voor elkaar”

De vrijwilligers hebben zich nu verzameld onder de naam ‘De Sociale Brigade’. Kemp: “De website is een platform dat bijdraagt aan een maatschappelijk aspect dat steeds meer onder druk lijkt te staan: ‘oog hebben voor elkaar’. De website zal als een springplank werken om activiteiten en initiatieven mogelijk te maken, waarvoor we onze handen ineenslaan.” De website is hier te vinden.