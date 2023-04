Wandelboekje kunstwerken Anno Smith gepresenteerd: “Hij versierde veel gevels in De Hoogte en Korreweg”

De overhandiging van het wandelboekje. Foto: Wendy Bruins

Conservator Egge Knol van het Groninger Museum heeft het eerste exemplaar van het wandelboekje ‘Op zoek naar Anno’ in ontvangst genomen. Het boekje is samengesteld door Anno Smith-experts.

De naam van keramisch kunstenaar Anno Smith zal waarschijnlijk bij weinig mensen een belletje doen rinkelen, toch is zijn werk prominent aanwezig in Stad. Smith werd geboren op 7 april 1915 in Groningen. Na een opleiding tot timmerman aan de ambachtsschool stapte hij over naar Academie Minerva. Vanaf 1937 ging hij aan het werk als pottenbakker waarbij hij een jaar later al met zijn aardewerk exposeerde bij Pictura. Na een studiereis door Italië ging Smith zich toeleggen op het maken van steenreliëfs en geveldecoraties.

Tegeltableaus en gevelversieringen

En dat bleek een gouden greep te zijn. Na de Tweede Wereldoorlog werd er in Nederland hard gewerkt aan de wederopbouw. Daarbij was men ook druk op zoek naar verfraaiingsmanier voor de gebouwen. Smith werd een veel gevraagde kunstenaar om voor huizen, kantoren en scholen bouwkeramiek te leveren. Zijn werk werd een kenmerkend onderdeel van de Groninger wederopbouw. Vandaag de dag zijn zijn kunstwerken nog overal te vinden. De Kaasdragers bij de Westerhaven bijvoorbeeld, of de Harp van Sociëteit De Harmonie. Maar ook flats, scholen, winkels en andere gebouwen in de woonwijken Grunobuurt, Helpman, Indische buurt, de Rivierenbuurt en De Wijert werden door Smith van een tegeltableau of gevelversiering voorzien.

‘Jaar van Anno Smith’

In De Hoogte en de Indische Buurt is door Anno Smith-experts een wandelroute gemaakt langs de werken die in deze buurten zijn te vinden. Van die wandeling is nu een speciaal boekje gemaakt met daarin achtergrondinformatie over de kunstwerken die te zien zijn. Het is één van de activiteiten die worden georganiseerd in het kader van het ‘jaar van Anno Smith’ dat dit jaar plaatsvindt in de Korrewegwijk en De Hoogte.

Kunst meer onder de aandacht brengen

Aanleiding voor de activiteiten is het renoveren van de werken in deze wijken. Woningcorporatie Lefier is hier in de lente van 2021 mee begonnen. In de Korrewegwijk en De Hoogte waren door de tand des tijds tegeltableaus en beelden afgebrokkeld en beschadigd geraakt. Dit herstel, dat gefinancierd wordt door Lefier, is nog steeds gaande. De werkzaamheden waren de aanleiding om een werkgroep op te richten bestaande uit bewoners en professionals die dit jaar de Groningse kunstenaars in het zonnetje zetten. De activiteiten hebben als doel om de kunst in de wijken meer onder de aandacht te brengen.

Meer informatie over de wandelgids vind je op deze pagina.