VV GEO viert 75-jarig bestaan: “We willen een vereniging zijn waar iedereen elkaar kent, daar zijn we trots op”

Voetbalvereniging GEO uit Garmerwolde bestaat dit jaar 75 jaar. En dat wordt uitgebreid gevierd. Zaterdagavond begonnen de festiviteiten met een feestavond. Arjan Leijssenaar is de trotse voorzitter.

Hoi Arjan! Jullie hebben voor de komende periode een uitgebreid programma samengesteld hè?

“Klopt. Er zijn in totaal zes activiteiten die de komende maanden plaats gaan vinden. In de aanloop naar het jubileum zijn we om tafel gaan zitten, en hebben we vergaderd over de vraag hoe we dit nu op een leuke manier konden organiseren. Voor ons was heel belangrijk dat het ook voor iedereen is. Dus voor de allerjongsten, maar ook voor de senioren. Naar aanleiding hiervan is er een plan ontstaan dat uit zes activiteiten bestaat dat per activiteit door vrijwilligers is aangedragen en opgepakt is.”

Hoe ziet het programma er uit?

“Gisteravond hadden we een afwisselende avond dat georganiseerd werd door de vrijwilligers die actief zijn binnen onze kantine. Er was een leuke GEO-quiz. Er was een verloting, er was muziek en er kon zelfs gedanst worden. Alle leden waren welkom, maar ook mensen die GEO een warm hart toedragen mochten langs komen. Tevens vond er een verloting plaats en konden er foto’s bekeken worden van 75 jaar VV GEO.”

Wat gaat er de komende periode nog meer gebeuren?

“In mei gaan we een receptie organiseren dat voor iedereen is bedoeld. In juni gaan we een toernooi organiseren. In de ochtend komen onze jongste leden in actie, in de middag de senioren. Na afloop is er een barbecue. In juli hebben we een jeugdactiviteit waarbij de kinderen gaan kamperen. In oktober sluiten we het jubileumfeest af met een Oktoberfest. Hoe we die avond precies in gaan vullen is nog niet helemaal bekend, maar wel dat het dit thema gaat krijgen.”

VV GEO werd opgericht op 1 mei 1948. Hoe staat de vereniging er voor?

“We zijn een kleine vereniging die het goed doet. We vervullen ook een belangrijke rol in de gemeenschap. Behalve leden uit Garmerwolde trekken we ook mensen uit Thesinge en Ruischerbrug aan. We hopen dat we in de toekomst ook mensen uit Meerstad aan ons kunnen binden. Maar de kern is Garmerwolde. Wel is het zo dat er verschillende uitdagingen zijn.”

Kun je daar iets meer over vertellen?

“Ons doel is om er alles aan te doen om de honderd jaar te halen. En we zien dat het wel steeds lastiger wordt. Als je kijkt naar de jongeren. Het is niet meer vanzelfsprekend dat ze lid worden van de voetbalclub. Er zijn tegenwoordig veel alternatieven op sportgebied. En ook qua voetbal is er de keuze uit verschillende verenigingen. Dus als je mij vraagt, kunnen we leden gebruiken? Ja, die zouden heel erg welkom zijn. Maar tegelijkertijd willen we ook niet een hele grote vereniging worden. De charme van VV GEO is dat het gezellig is. Dat het er fijn vertoeven is. Waar iedereen elkaar kent. Dat willen we uitdragen, en we doen onze best om het ledenaantal op peil te houden.”

Ledenaantallen zijn altijd fluctuerend. Als je kijkt naar jullie geschiedenis dan hebben jullie ook flink wat stappen ondernomen om in de markt te blijven. Bijvoorbeeld door indertijd het vizier te richten op het vrouwenvoetbal, maar ook door een team walking football op te richten …

“Dat klopt. Dat walking football is overigens een succes. Iedere maandagochtend trainen er hier 25 walking footballers op het terrein. En ook de Allstars van FC Groningen maken gebruik van het sportpark. Op dit moment op tijdelijke basis, maar we hopen dat dit structureel gaat worden. Maar ik ben het met je eens dat je wat reuring moet veroorzaken om toekomstbestendig te blijven. Door de zaken net iets anders aan te pakken, door nieuwe dingen te initiëren, ja, dan kom je een heel eind.”

Ledenaantallen zijn een deel van het verhaal. Er is ook een financieel aspect …

“Financieel staan we er goed voor. Maar ook dat betekent niet dat we op onze lauweren kunnen rusten. We kennen allemaal de energie- en inflatiecrisis. Dat gaat ook niet aan onze deur voorbij. Maar tegelijkertijd willen we ook investeren in de toekomst. We willen graag zonnepanelen zodat we onze eigen elektriciteit kunnen opwekken. Dus daar zijn we goed over aan het nadenken. Hoe kun je de club zo toekomstbestendig mogelijk inrichten.”

Je noemde al even de eeuwviering. Hoe hoop je dat VV GEO er over 25 jaar bij staat?

“Het is heel erg lastig om 25 jaar vooruit te kijken. Duidelijk is dat meerdere kleine clubs in onze regio het lastig hebben. Wij proberen gezond te blijven, en we proberen het cement in de samenleving te zijn. Dat zijn de belangrijkste doelen. En we willen graag die leuke en gezellige club zijn waar mensen zich graag voor willen inzetten. We doen het samen. En of iemand zich nu inzet in de kantine, in de wedstrijdbegeleiding of op het veld staat te schitteren, samen zijn we VV GEO. En we hopen dat nog heel lang te mogen en kunnen zijn.”