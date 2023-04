Vrouwenmars: “Net als in 1945 lopen 116 vrouwen van Westerbork naar Groningen”

Foto: Fotograaf onbekend, collectie Anefo, Nationaal Archief.

In totaal 116 vrouwen zullen zaterdag de afstand tussen Westerbork en Groningen lopend afleggen. Met de wandeling wordt de Vrouwenmars van 1945 herdacht.

“Op 11 april 1945 vertrokken er vanuit doorgangskamp Westerbork 116 vrouwen te voet richting Groningen”, vertelt Rixt van Gosliga van de organisatie. “De bevrijding was nabij en de Duitse bezetter trok zich terug. De vrouwen, voornamelijk vrouwen die actief waren geweest in het verzet en opgepakt waren, moesten ’s nachts lopen. Dit gebeurde onder bewaking van Duitse soldaten. De veronderstelling was dat de vrouwen doodgeschoten zouden worden. Op 14 april werden ze echter vrijgelaten in Grijpskerk. Alle vrouwen hebben de tocht overleefd.”

Vervolg

De tocht werd voor het eerst gehouden in 2021. Toen vanwege 75 jaar bevrijding. Tijdens die eerste editie liep men van Westerbork naar het Huis van Bewaring in Groningen. Na afloop waren twee deelneemsters, Rixt van Gosliga en Janneke Cazemier, zo enthousiast, dat ze ook vorig jaar een Vrouwenmars organiseerden. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met het Oorlog- en Verzetscentrum Groningen. Toen liep men van Stad naar Grijpskerk.

“Familieleden lopen mee van vrouwen die in 1945 de Vrouwenmars moesten lopen”

Voor deze zaterdag hadden deelnemers de mogelijkheid om uit twee routes te kiezen. Of om van Westerbork naar Assen te lopen, of van Westerbork naar Groningen. “Iedereen die de vrede en de vrijheid wil vieren, waar deze verzetsvrouwen zich voor hebben ingezet, die heeft zich de afgelopen periode in kunnen schrijven. Bijzonder is dat tijdens de editie van vandaag familieleden meelopen van vrouwen die in 1945 mee hebben gelopen.” Meer informatie over de Vrouwenmars vind je op deze website.

Verslaggever Marijn Mulder maakte vorig jaar een reportage over de Vrouwenmars: