Vrijheidscollege in Forum Groningen in het teken van mensenrechten

Foto Kimberly Blaak Forum Groningen

In Forum Groningen vindt zaterdagmiddag het Vrijheidscollege van het Bevrijdingsfestival Groningen plaats. Het college wordt verzorgd door Tineke Ceelen van stichting Vluchteling.

Ceelen is sinds 2003 directeur voor deze stichting. Daarvoor was ze actief bij verschillende andere hulporganisaties waarbij ze onder andere in Tibet en Kameroen werkzaam was. Tijdens haar carrière heeft ze ervaring opgedaan met het bevorderen van mensenrechten en het helpen van vluchtelingen. Tijdens het Vrijheidscollege gaat Ceelen in op het vraagstuk welke rol bij als individuen en als samenleving kunnen spelen in het beschermen en verbeteren van vrijheid als fundamentele waarde.

Het college wordt geleid door Ebel Jan van Dijk van het Bevrijdingsfestival Groningen. Het Vrijheidscollege begint om 13.30 uur. Tijdens het programma krijgt het publiek ook een voorproefje uit de voorstelling ‘A NITE with Bab Ad-Daar – Yara’s Wedding’, die in samenwerking met NITE van het NNT en Club Guy & Roni is gecreëerd. Bab Ad-Daar is een gemeenschap die uit ongeveer 150 nieuwkomers bestaat die samen repeteren, voorstellingen maken en theatrale programma’s maken.