Vrijdag droog met flink wat zon, weekend met iets meer wolken en soms kans op een bui

Foto: Joris van Tweel

De laatste dag voor het weekend lijkt een zonovergoten lentedag te gaan worden. Slechts een paar wolkenvelden houden onze ster even buiten het zicht. De dagen erna trekt de lucht weer wat verder dicht met wolken en is de kans op een bui iets groter.

Vrijdag lijkt een stralende lentedag te worden, met temperaturen die oplopen tot rond de 13 graden. De kans op een bui is vrijwel nu en met een zwakke tot matige wind uit zuiden en het zuidoosten lijkt de gevoelstemperatuur in de zon misschien nog wel iets hoger.

In de nacht naar zaterdag daalt de temperatuur naar een graad of zeven. Dan trekken ook een aantal wolkenvelden onze regio binnen. Die zorgen er zaterdag overdag voor dat de zon een stuk minder te zien zal zijn. De temperatuur daalt met 12 graden niet veel ten opzichte van vrijdag, maar de wind neemt wel wat toe in kracht en draait naar het noorden. Aan het einde van de middag is er al kans op een paar druppels regen en die kans neemt in de avond toe.

Zondag is de lucht nog wat verder dichtgetrokken met wolkenvelden dan op de zaterdag. De kans op zonneschijn lijkt dan ook vrij klein. De kans op een bui is klein, maar wel aanwezig. De temperatuur klimt wel een graadje naar een maximum van 13 graden.

Na het weekend trekken de wolken langzaam weg en maken plaats voor meer zonneschijn. De kans op een bui lijkt na maandag vrijwel nihil en gedurende de week lopen de temperaturen langzaam op. Aan het einde van de komende week zouden deze zelfs op 18 graden of meer uit kunnen komen.