Vrijdag brengt echt lenteweer, met kans op klein spatje regen; na zaterdag dalende temperatuur

Foto: Joris van Tweel

Hoewel vrijdag een echte lentedag lijkt te worden, blijft de kans op een spatje regen bestaan. De hoge temperatuur kan echte voor valse verwachtingen zorgen voor het weekend.

Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis begint vrijdag met flinke perioden met zon, afgewisseld door wolkenvelden. In het zuiden van de provincie kan een enkel spatje regen vallen. Het wordt tussen de 17 en 20 graden, bij een vrij een matige tot vrij krachtige oostenwind.

“Later in de middag komt een buiengebied vanuit het zuiden onze provincie binnen zetten en deze actieve neerslagzone trekt langzaam noordwaarts”, aldus Kamphuis. “In de loop van de avond wordt het weer droog, maar later in de nacht volgen nieuwe buien. De temperatuur daalt naar 7 of 8 graden.”

Meer buien in het weekend bij dalende temperatuur

Kamphuis laat weten dat zaterdag opnieuw begint met perioden met zon: “Maar bewolking neemt in de middag toe, later gevolgd door een paar buien. Het wordt van west naar oost 17 tot 19 graden bij een matige zuidoostenwind. Zondag is het rustig weer. Er is eerst veel bewolking en valt er wat regen. In de middag klaart het op en valt er nog slechts een lokaal buitje. Het wordt 14 of 15 graden.”

De temperatuur blijft na het weekend dalen, besluit Kamphuis: “Maandag houdt een matige noordwestenwind het kwik op een graad of 10. Het is wisselend bewolkt en hier en daar valt een bui. In de nacht daalt het kwik naar 2 of 3 graden, met kans op vorst aan de grond. Daarna zijn de veranderingen klein. Het is ronduit koel met in de middag soms amper 10 graden. Verder is het wisselend bewolkt met soms een bui.”

Koningsdag lijkt vooralsnog droog te blijven

Kamphuis doet ook alvast een gooi naar het weer voor komende donderdag: “Koningsdag lijkt droog te blijven. Waarschijnlijk wisselen zon en stapelwolken elkaar af en wordt het warmer met 13 of 14 graden als maximumtemperatuur. De wind gaat dan aan de ketting.”