Vrij zeldzame witwangstern weer terug in Hunzedal

Foto: Marek Szczepanek - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92557

De vrij zeldzame witwangstern is terug in het Hunzedal. Afgelopen weekend werd de vogel, die uit de familie van de meeuwen komt, gespot in het Hunzedal.

De witwangstern is 24 tot 28 centimeter lang. De vogel lijkt op een visdief. De vogel is in Nederland vrij zeldzaam. Het aantal bevestigde waarnemingen tussen 1980 en 1995 bedraagt 68. In 2012 streek na een lange periode van oostenwind een kolonie van veertig witwangsterns neer in de Oostpolder van de Hondsrug. Deze kolonie is tot op heden elk jaar teruggekeerd. De witwangstern in het Hunzedal is de laatste jaren ook een trouwe gast van het gebied.

Ondanks dat de vogel in Nederland niet veel voorkomt staat het niet op de Rode Lijst van bedreigde soorten van IUCN. De witwangstern heeft namelijk een enorm groot verspreidingsgebied. De grootte van de populatie wordt wereldwijd geschat op 300.000 tot 1,5 miljoen. De vogels die in Nederland verblijven overwinteren tijdens de koude maanden in Afrika. April is de maand dat de vogels weeromkeren.

De eerste witwangstern is gearriveerd in het Hunzedal @GR_Landschap! pic.twitter.com/98T7DLBSr7 — marco glastra (@marcoglastra) April 9, 2023