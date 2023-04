Vrienden Martini Ziekenhuis halen bijna twaalfduizend euro op voor Mobiele Hospice Units

Foto via Vrienden Martini Ziekenhuis

Een honderdtal ‘spinners’ trapte zich donderdagmiddag in het zweet in de centrale hal van het Martini Ziekenhuis. In vier ‘etappes’ haalden de deelnemers aan de inmiddels jaarlijkse spinning-marathon bijna twaalfduizend euro op voor de aanschaf van Mobiele Hospice Units voor het ziekenhuis.

De spinning-marathon werd georganiseerd door de Stichting Vrienden Martini Ziekenhuis. Bestuurslid Tamara Kroll van het ziekenhuis zette donderdagmiddag de eerste groep van rond de twintig spinners in gang. In vier groepen, waarbij telkens deelnemers van nieuwe sponsorende bedrijven en instellingen op de stilstaande fietsen stapten, werd het hele tweede deel van de middag doorgetrapt in blokken van vijftig minuten.

De laatste groep hield de trappers vlak na invallen van de avond stil. Kort daarna ontving Jannetta Roede, leidster van het palliatieve team in het Martini Ziekenhuis, een cheque van 11.789 euro voor de aan te schaffen Mobiele Hospice Units.

Deze units, bestaande uit bijvoorbeeld kamerschermen, comfortabele stoelen, ‘normale’ dekens en schemerlampen, zorgen voor een prettige sfeer voor patiënten die in het ziekenhuis zullen overlijden. Ook de familie van deze patiënten, die om welke reden dan ook niet naar een hospice kunnen, krijgen zo het gevoel van een meer huiselijke setting tijdens de laatste uren of dagen van de patiënt.