Voorbereidingen Grunneger Laidjesfestival in volle gang: “De kwaliteit ligt op een hoog niveau”

Foto: Tineke Rouw-Oosterhuis

Over ongeveer een maand vindt de zesde editie van het Grunneger Laidjesfestival plaats. De voorbereidingen zijn in volle gang. Volgens Tineke Rouw-Oosterhuis van de organisatie verloopt dat voorspoedig.

Hoi Tineke! Jullie hebben vandaag workshops aangeboden heb ik mij laten vertellen …

“Op het Grunneger Laidjesfestival gaan deelnemers liedjes in dialect voordragen. Vaak gaat het om mensen die geen of nog maar heel weinig ervaring hebben. Wij vinden het belangrijk dat iedereen beslagen ten ijs komt, en daarom hebben we vandaag een speciale middag gehouden. Die vond plaats in het Der Aa-theater, de plek waar over een maand het festival ook plaats zal vinden. Op zo’n dag leert iedereen elkaar kennen, maar krijgt men ook affiniteit met de locatie.”

Hoe verloopt dan zo’n dag als vandaag?

“Je kunt het een beetje vergelijken met een generale repetitie. De instrumenten waren mee, en wij hadden techniek geregeld. Op het podium kon men de liedjes ten gehore laten brengen. En daarbij was er veel ruimte voor feedback. En dat kan iedereen ter harte nemen. Het hoeft niet, maar men kan ons advies meenemen. En weet je wat zo leuk is? Je ziet de deelnemers op zo’n dag groeien. Ze komen op een bepaalde basis binnen, en als je dan aan de slag gaat, dan zie je het tot bloei komen. Dat is heel mooi. Ook kan ik verklappen dat de kwaliteit weer op een hoog niveau ligt.”

Wat voor tips geven jullie dan?

“Soms zijn dat hele praktische tips. Er is een deelnemer die ontzettend mooi gitaar speelt en een prachtige stem heeft. Maar deze deelnemer koos er in eerste instantie voor om zittend zijn liedje te spelen. Een beetje onderuitgezakt. Je kent dat wel. Wij hebben gezegd, ga nu staan. Dan zul je tot de ontdekking komen dat je nog veel beter kunt zingen. Dat het makkelijker gaat omdat je je longen beter kunt gebruiken. Bij een andere deelnemer hebben we geadviseerd om een ander plectrum te gebruiken zodat er een andere sound ontstaat.”

Je vertelde dat het gaat om deelnemers met beperkte ervaring. Wordt er op zo’n dag ook nog geschaafd aan de liedjes?

“In zekere zin. Olaf Vos was aanwezig. Die is met verschillende deelnemers op een rustige plek gaan zitten om over tekstbeleving te praten. Op het Laidjesfestival worden alle liedjes in het Gronings gezongen. Maar de tekst moet dan wel kloppen. De cadans moet juist zijn. Vos is uitermate geschikt om daar met de deelnemers naar te kijken. Dat heeft denk ik veel opgeleverd.”

Ongeveer een maand geleden sprak ik ook met je. Toen vertelde je dat er nog deelnemers gezocht worden. Heeft die oproep wat opgeleverd?

“Ja, absoluut. Inmiddels is de inschrijving voltooid. De komende periode gaan we ook de programmaboekjes drukken. Dus er is geen ruimte meer voor nieuwe deelnemers. Wel zoeken we nog een zangeres. Er is een ziektegeval ontstaan, waardoor we op zoek zijn naar een zangeres die in het Gronings kan zingen. De enige eis die er is, is dat deze mevrouw zuiver moet kunnen zingen. Mocht er iemand zijn die ons uit de brand wil helpen, dan kan diegene zich bij ons melden.”

Je vertelde dat de kwaliteit op een hoog niveau ligt. Hoe verklaar je dat? Want ondertussen kennen we ook verhalen dat de muziekaandacht op scholen minimaal is, waar bijvoorbeeld fanfaregezelschappen en harmonieën onder te lijden hebben. Wat zorgt voor het hoge niveau?

“Ik ben het met je eens dat het muziekonderwijs op scholen niet meer is wat het geweest is. Een reden dat er in Groningen toch nog veel muziek wordt gemaakt is wellicht de Rijdende Popschool. Deze rijdt langs de dorpen om kinderen in aanraking te laten komen met muziek maken. Maar ook andere factoren spelen wellicht een rol. Samen met vrienden muziek maken in huiselijke situaties. Muziek luisteren maar ook muziek maken vinden veel mensen belangrijk. Het is een manier om je hart te laten spreken. En dat hoeft niet altijd in gezelschappen te gebeuren. Ook in je eentje kun je jezelf ontwikkelen.”

Op 20 mei is het zover. Dan vindt het festival in het Der Aa-theater plaats. Zijn er nog kaartjes?

“Er zijn nog een aantal kaartjes. Maar vaak gaat het met de kaartverkoop heel snel. Het is een gewilde avond. Als je van het Groningse dialect houdt, en je houdt van muziek, dan wil je hier gewoon bij zijn. Nu we de zesde editie organiseren merk je dat het naam krijgt. Bij het publiek maar ook bij de deelnemers. Degene die het festival wint die is verzekerd van flink wat publiciteit. Het is een mooi festival om jezelf in de schijnwerper te plaatsen, en het is een mooie avond voor het publiek om het Groningse te aanschouwen. Om nieuwe dingen te horen. Ik weet zeker dat het een prachtige avond gaat worden.”

Meer informatie, en voor de verkoop van kaartjes, kun je terecht op deze website.