Volkswagen moet Stadjer met sjoemeldiesel drieduizend euro betalen

Foto: Putv via Pixabay

Volkswagen moet een Groningse koper van een VW Polo drieduizend euro betalen, omdat de auto van de Stadjer valt onder een serie VW’s waarin ‘dieselfraude’ is gepleegd.

De kantonrechter in Groningen oordeelde dat Volkswagen onrechtmatig heeft gehandeld, omdat VW tussen 2009 en 2015 dieselauto’s op de markt gebracht die van manipulatiesoftware waren voorzien. Door deze software stootten de auto’s op de testbank een stuk minder stikstofoxide uit dan wanneer de voertuigen op de weg reden.

Die software zat ook in de auto van de Groninger. Volgens de rechter heeft Volkswagen met haar handelen de Europese Emissieverordening geschonden, maar zich daarnaast ook tegenover de koper van de VW Polo schuldig gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken en bedrog.

De rechtszaak is één van de zaken die de stichting Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting in samenwerking met de Consumentenbond namens een aantal individuele kopers van ‘sjoemeldiesels’ tegen Volkswagen is gestart. In andere rechtbanken werden vorige maand ook al soortgelijke schadevergoedingen toegekend.