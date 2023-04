Vijlbrief: ‘Niet goed dat compensatiebedrag voor Groningen op straat ligt’

Foto: Joris van Tweel

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw is niet blij met het lekken van het bedrag van twintig miljard euro wat het kabinet zou willen vrijmaken om de aardbevingsproblematiek en de ‘ereschuld’ naar Groningen te compenseren.

Vijlbrief wilde vrijdagochtend dan ook niks over het genoemde bedrag kwijt, voor aanvang van de ministerraad, zo stellen DvhN en RTV Noord. Het enige wat de staatssecretaris losliet, was zijn ongenoegen over het lek. Volgens de mijnbouw-staatssecretaris is het niet goed dat het geldbedrag op straat ligt en brengt het onrust in de provincie.

De prioriteit ligt volgens Vijlbrief niet op het geldbedrag wat donderdag door de NOS naar buiten werd gebracht, maar op het helpen van de mensen in Groningen. Het prijskaartje wat daaraan hangt, is volgens Vijlbrief pas daarna aan de beurt.

Donderdagmiddag meldde de NOS dat het kabinet voornemens zou zijn om twintig miljard euro op tafel te leggen om het dossier Groningen de komende decennia af te handelen. Dat is een stuk minder dan de dertig miljard euro die de regio heeft voorgesteld, helemaal omdat het kabinet met de twintig miljard ook de schadeafhandeling en de versterking wil betalen. De regio vindt dat de dertig voorgestelde miljarden daar los van moeten staan, net als de investeringen in infrastructuur.