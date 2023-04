Vijlbrief kondigt alvast vijftigpuntenplan aan: ‘Fouten herstellen en vertrouwen terugwinnen’

Foto: Joris van Tweel

‘Fouten herstellen en het vertrouwen proberen terug te winnen’. Volgens staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw is dat wat het kabinet wil proberen met de maatregelen die het dinsdag gaat aankondigen in Garmerwolde. In een ingezonden brief in DvhN laat de minister alvast weten dat het kabinet met een reeks van vijftig maatregelen gaat komen.

In de brief herhaalt Vijlbrief zijn eerste reactie op het eindrapport van de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen: ‘Jullie hebben altijd gelijk gehad.’ De staatssecretaris stelt daarom dat het kabinet de jarenlang gemaakte fouten naar de Groningers wil herstellen. De maatregelen die het kabinet dinsdagmiddag aankondigt in Garmerwolde, zijn volgens Vijlbrief dan ook bedoeld voor erkenning, herstel en perspectief.

De staatssecretaris ligt alvast een tipje van de sluier als het gaat om wat Rutte en Vijlbrief dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur gaan aankondigen. Volgens Vijlbrief komt het kabinet met vijftig maatregelen. Wat die zijn, moet dinsdagmiddag duidelijk worden. Na het moment in Garmerwolde staat de lijst met vijftig kabinetsplannen op de website van de Rijksoverheid.

Over geldbedragen en concrete plannen laat Vijlbrief dus nog niets los. Maar bronnen rond het kabinet gaven de NOS donderdagmiddag alvast een tipje van de sluier. Het kabinet zou voornemens zijn om twintig miljard euro op tafel te leggen om het dossier Groningen de komende decennia af te handelen. Dat is een stuk minder dan de dertig miljard euro die de regio heeft voorgesteld, helemaal omdat het kabinet met de twintig miljard ook de schadeafhandeling en de versterking wil betalen. De regio vindt dat de dertig voorgestelde miljarden daar los van moeten staan, net als de investeringen in infrastructuur.