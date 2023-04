Vijfsterrenvoorstelling Ludmilla – Total Verrückt in mei in Synagoge Groningen te zien

De vijfsterrenvoorstelling Ludmilla – Total Verrückt is in mei vier keer te zien in Synagoge Groningen. De voorstelling is gebaseerd op de Westerbork-opera uit 1944.

Het is juni 1944. In de ochtend was het zoveelste transport vanuit doorgangskamp Westerbork vertrokken. Veel tijd om stil te staan bij het afscheid van familie en vrienden hadden de achtergebleven kampgevangenen niet. In de avonduren was er namelijk tijd voor vermaak: cabaret. Een bonte avond waarbij kampcommandant Albert Gemmeker steevast op de voorste rij zat. Op het programma van die avond stond: Ludmilla of Lijken aan de Lopende Band. Een opera-pastiche van Erich Ziegler en Willy Rossen.

Gruppe Bühne

Total Verrück van Ludmilla, uitgevoerd door de Gruppe Bühne, onder leiding van Max Ehrlich, was de laatste grote revue in kamp Westerbork. In augustus van dat jaar werden alle culturele activiteiten verboden. Een maand later zouden alle leden van Gruppe Bühne op transport worden gesteld richting Theresienstadt. Rossen en Ehrlich kwamen in Auschwitz terecht, waar zij vermoord werden.

Synagoge Groningen

In de versie van de voorstelling die volgende maand wordt opgevoerd tekent Eva Buchmann voor de regie. Ben Hurkmans is dramaturg en Marcel Worms is pianist. Tijdens de voorstelling worden fragmenten van de opera afgewisseld met teksten van kampgevangenen. De voorstelling was in 2017 ook te zien in Groningen en kreeg toen een beoordeling van vijf sterren. Ludmilla is op 1 en 2 mei in totaal vier keer te zien in de synagoge. Meer informatie over de voorstelling en de tijden vind je op deze website.