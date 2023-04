Vijf woningcorporaties slaan de handen ineen voor verduurzaming

Foto via Lefier

Vijf Groninger woningcorporaties hebben dinsdag een samenwerkingsovereenkomst getekend die het mogelijk maakt om sociale huurwoningen sneller te verduurzamen.

Het gaat om Lefier, Groninger Huis, Wierden en Borgen, Acantus en Wold & Waard. Ze slaan de handen ineen onder de naam GeWOON Groen. Die zijn samen goed voor 50 duizend sociale huurwoningen in onze provincie. Naast verduurzaming gaat het ook om energiebesparing.

Pieter Witzenburg van Lefier: “Als individuele organisaties lopen we tegen de grenzen van de markt aan. Tegelijkertijd hebben huurders te maken met recordhoge energierekeningen. Om hier snel verbetering in aan te brengen, willen we de verduurzaming van onze woningen versnellen en opschalen.”

De corporaties hebben vorig jaar met het Rijk afgesproken, flink te gaan versnellen in het aardgasvrij maken van huurwoningen. Dat blijkt nu moeilijk te zijn, want grondstoffen en technisch personeel zijn schaars. Witzenburg: “Door samen te werken kunnen mensen, middelen, materialen, kennis en ervaring efficiënter worden ingezet.” Bovendien volgen honderd medewerkers van de vijf corporaties een praktische cursus over verduurzaming.