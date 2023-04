Vier weken lang slechts één rijstrook tussen Hoogkerk en Vrijheidsplein

Foto: Aanpak Ring Zuid

Voor het verkeer op de A7 tussen Hoogkerk en het Vrijheidsplein is van maandag 17 april 22.00 uur tot vrijdag 12 mei 22.00 uur maar één rijstrook beschikbaar.

Er wordt gewerkt aan de verbreding van de A7, en vanaf maandag gaat Aanpak Ring Zuid verder met de definitieve inrichting. Er worden dan mantelbuizen aangelegd, asfalt aangebracht en geleiderails in de middenberm geplaatst. Verder wordt gewerkt aan kabels, leidingen en de afwerking van de buitenberm. Op 2 en 3 mei worden funderingspalen ingeheid voor vijf portalen in de buitenberm.

Doordat er maar één rijstrook beschikbaar is, moeten weggebruikers vooral in de ochtendspits rekening houden met lange files tussen de aansluiting Leek en het Vrijheidsplein, dus met extra reistijd. Zij krijgen het advies om buiten de spits te reizen of de auto op P+R Leek te parkeren en vanaf daar met de bus verder te reizen naar de stad. Bussen mogen over de vluchtstrook langs de file rijden.

Na vrijdag 12 mei zijn er in de nachten tot maandag 15 mei nog enkele afsluitingen nodig om deze fase aan de werkzaamheden af te ronden.