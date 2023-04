Vier voorstellingen van Theater Na de Dam in Groningen

Lot van Lunteren - Foto: Jorn Heijdenrijk

Op 3, 4 en 7 mei brengt Theater Na de Dam, de landelijke theatermanifestatie die de Nationale Dodenherdenking van extra betekenis moet voorzien, vier voorstellingen naar onze gemeente.

Op 3 mei speelt theatermaker Marijke Meems in het Prinsentheater met haar voorstelling LastPost. Meens is jarig op 4 mei en de actrice dook daarom in haar dagboeken. Ze interviewde daarnaast mensen die ook ieder jaar hun verjaardag moeten onderbreken voor twee minuten stilte, waaronder Jan Mulder.

Een dag later staan er twee voorstellingen op het programma in Stad. Die Weltbühne, De Noorderlingen, Kyiv Mime Theatre, NITE en Prins Claus Conservatorium spelen in de Martinikerk de voorstelling ECHO, omschreven als ‘een nagalm van het leven van Carl von Ossietsky’. Deze Duitse pacifist, journalist en Nobelprijswinnaar was een belangrijk boegbeeld van het verzet tegen Hitler.

Een dag later staat Karina Holla in de Stadsschouwburg met haar voorstelling ‘Oorlogsvrouwen’, gebaseerd op De Oorlog heeft geen Vrouwengezicht van Nobelprijswinnares Svetlana Alexijevitsj. Zij interviewde driehonderd vrouwen uit de voormalige Sovjet-Unie over hun ervaringen als soldaat in de Tweede Wereldoorlog.

Twee dagen na de Nationale Dodenherdenking is de laatste voorstelling van Theater Na de Dam in Stad. Dan staat Lot van Lunteren in het Grand Theater met ‘Terug Weg’, met het verhaal van twee mensen die terugkeerden uit de oorlog. In de voorstelling komt naar voren hoe zijn, soms een leven lang, blijven worstelen met hun ervaringen.

Theater Na de Dam

Theater Na de Dam is een theatermanifestatie op 4 mei. Sinds 2011 zetten theatermakers en artiesten in heel

Nederland zich in op de avond van de Nationale Dodenherdenking op 4 mei om deze dag van extra betekenis

te voorzien. Elk jaar spelen gelijktijdig om 21:00 uur meer dan 130 voorstellingen, inclusief meer dan 40

jongerenvoorstellingen, die ieder op hun eigen manier betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog.