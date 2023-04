Vier spelers Lycurgus trainen alvast mee voor internationaal seizoen van ‘Lange Mannen’

Foto via Amysoft Lycurgus

Markus Held, Tieme de Jong, Luuk Hofhuis en Jeffrey Klok zijn geselecteerd om de komende periode mee te trainen bij de Next Generation trainingsgroep van de Nederlandse Volleybalbond.

De Next Generation trainingsgroep biedt spelers die mogelijk voor het Nationaal Team in aanmerking komen de mogelijkheid om na het seizoen te blijven trainen, zodat ze fit blijven om mee te kunnen doen aan het ‘internationale seizoen’, na de competities. Dit seizoen start half mei. Gedurende de drie weken die daaraan voorafgaan, trainen de spelers van assistent-bondscoach Henk Jan Held.

Of de spelers het hele trainingsprogramma meedoen, is nog maar de vraag. Lycurgus hoopt zich zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Draisma Dynamo te plaatsen voor de finale om de landstitel. Held, De Jong, Hofhuis en Klok mogen in Groningen blijven trainen totdat ze klaar zijn met het clubseizoen.