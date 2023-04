Vier aanhoudingen in binnenstad voor niet naleven samenscholingsverbod

Foto: Andries Oord

In de binnenstad zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag vier personen aangehouden omdat zij zich niet hielden aan het samenscholingsverbod. Dat schrijft de politie op sociale media.

“Via de camera’s die we in de binnenstad hebben hangen zagen wij dat er op de hoek van de Nieuwstad met de Haddingestraat overlast werd veroorzaakt”, schrijft de politie. “Daarbij werden ook de samenscholingsregels niet nageleefd. Op de beelden zagen we dat er korte contacten tussen de personen zichtbaar waren. Maar het dealen konden we niet hard maken.”

Agenten gingen daarop naar de locatie. “We hebben vier personen aangehouden. Zij hielden zich niet aan het samenscholingsverbod. Deze personen hebben een gebiedsverbod uitgereikt gekregen.” Een gebiedsverbod wil zeggen dat zij de komende tijd niet meer in de binnenstad mogen komen. Het samenscholingsverbod geldt sinds vorig jaar zomer. Aanleiding is de dodelijke schietpartij die vorig jaar juli plaatsvond in de Haddingestraat. Daarvoor klaagden omwonenden al over toenemende overlast veroorzaakt door drugsdealers. Sindsdien geldt er in het gebied tussen het Gedempte Zuiderdiep, de Schoolholm, Akerkhof, Vismarkt en de Pelsterstraat een samenscholingsverbod. Wanneer meer dan twee mensen bij elkaar komen in het gebied, dan kunnen zij een boete krijgen.

Het samenscholingsverbod geldt nog tot in ieder geval komende zomer.