Verslaggevers DvhN winnen De Tegel, Jasper Been wint pionierstegel

Verslaggevers Bas van Sluis en Lyanne Levy van het Dagblad van het Noorden hebben maandagavond De Tegel gewonnen. De Tegel is een belangrijke journalistieke prijs.

Van Sluis en Levy kregen de prijs voor hun verslaggeving over de parlementaire enquête over de gaswinning onder de titel ‘Verhoor Rutte is een totale deceptie. Op het podium greep Van Sluis de kans om aan te geven dat Nederland de mensen in het aardbevingsgebied niet mogen vergeten: “Deze prijs is mooi voor ons, maar vooral ook voor Groningen zelf.” De twee journalisten waren ook genomineerd in de categorie Regio met een productie over de gaswinning. Deze publicatie greep naast een prijs.

Journalist Jasper Been van Het Financieel Dagblad won eerder op de avond de pionierstegel voor zijn special over de Groninger gasmiljarden. Hij onthulde in zijn artikel onder meer dat de gaswinning in totaal 428 miljard euro heeft opgeleverd en dat de staat daarvan 364 miljard ontving. De pionierstegel is een aanmoedigingsprijs voor jonge journalisten. Been is geboren in Noordhorn. Van 2018 tot 2021 was hij voor GroenLinks raadslid in de gemeente Groningen.