Verslaggever RTV Noord Martijn Klungel Talent van het Jaar bij Regiohelden Awards

Foto: Eric Brinkhorst voor RPO

Verslaggever Martijn Klungel is, voor zijn werk bij RTV Noord binnen de gemeente Westerwolde en het asielzoekerscentrum in Ter Apel, bekroond met de titel Talent van het Jaar tijdens de Regiohelden Awards van de RPO.

Dat maakte de Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) donderdagavond bekend. Klungel kreeg de prijs donderdag uitgereikt tijdens een speciaal pop-up festival in het havengebied van Vlissingen.

Klungel versloeg in de strijd om de prijs voor ‘De Nieuwkomer’ drie andere regionale journalisten uit andere provincies. De jury roemde Klungel vanwege zijn journalistieke research binnen zijn werk rond de perikelen in en rond het aanmeldcentrum in Ter Apel.

De verslaggever heeft zijn huidige werkgever inmiddels ruim zeven jaar. Daarvoor werkte Klungel onder meer bij RTV Drenthe. Klungel begon zijn carrière als verslaggever bij OOG. In 2014 deed Klungel een half jaar verslag voor de omroep.