Verdachte van betrokkenheid bij dood patiënten in Assen werkte voor corona in Martini Ziekenhuis en UMCG

De dertigjarige man uit de gemeente Noordenveld die maandag werd aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, werkte tot vlak voor de coronapandemie een jaar lang in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Het jaar ervoor werkte hij een jaar lang in het UMCG.

Dat zouden meerdere bronnen aan DvhN hebben bevestigd.

Een verslaggever van de krant kende de verpleegkundige, nadat hij in april 2020 meeliep op de corona-afdeling van het Drentse ziekenhuis. De verslaggever maakte daar een uitgebreid artikel over op de website van het Drentse ziekenhuis. Dit artikel is inmiddels verwijderd, maar is nog wel terug te lezen via de cache van Google. Het zou gaan om een dertigjarige man uit Roden.

De man werkte tot vlak voor de coronapandemie in het Martini Ziekenhuis (de man stopte in september 2019 in het ziekenhuis). Daar werkte de man een jaar lang als verpleegkundige op de afdeling voor longziekten. Het jaar ervoor (tussen september 2017 en september 2018) werkte de verdachte in het UMCG. Van 2015 tot 2016 werkte de verdachte ook bij Zorggroep Groningen.