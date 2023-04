Verdachte woningoverval Groningerweg krijgt niet vijf jaar maar elf maanden gevangenisstraf

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Eén van de verdachten die twee jaar geleden tot een gevangenisstraf van vijf jaar was veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een woningoverval aan de Groningerweg is in hoger beroep veroordeeld tot elf maanden gevangenisstraf. Met aftrek van de periode dat de verdachte al vastzat komt de man per direct op vrije voeten.

Bij de rechtbank diende dinsdag een hogerberoepszaak. Het gaat om een zaak die in april 2019 plaatsvond. In de middag van 13 april kregen hulpdiensten een 112-melding van de bewoonster van de woning. Toen hulpdiensten arriveerden bleek dat de 78-jarige vrouw zwaar mishandeld was. De mishandeling vond waarschijnlijk plaats in de nacht van 12 op 13 april. Aanvankelijk tastte de politie in het duister. Diverse oproepen in de media hadden ook geen resultaat. Tot er een anonieme brief binnenkwam waarin gesproken werd over een grijze BMW die tijdens de bewuste nacht bij de woning was gezien. De wagen zou een kenteken uit Letland gehad hebben. In de zomer van 2020 kon de politie vier verdachten aanhouden, allen afkomstig uit Letland. DNA-sporen linkten de verdachten aan de woningoverval. Tegen twee mannen van 41 en 58 jaar oud werd zeven en vijf jaar cel geëist.

De inmiddels 60-jarige man ging in hoger beroep. De persoon heeft altijd verklaart dat hij slechts de chauffeur van het voertuig was, en dat hij niet betrokken is geweest bij de mishandeling van de vrouw. Daar gaat de rechter in mee. Volgens de rechter kan niet bewezen worden dat de man betrokken is geweest bij de mishandeling. Omdat de man wel betrokken is geweest bij de woningoverval krijgt hij een gevangenisstraf voor de duur van elf maanden. De tijd die de man in voorarrest heeft gezeten moet van de rechter in mindering worden gebracht.