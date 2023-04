Verdachte van wapenbezit blijkt minderjarige jongen met nepwapen

Foto: Patrick Wid, 112groningen

De persoon die dinsdagavond aan de Helperzoom door agenten met getrokken pistolen is opgepakt is een minderjarige jongen uit de Drentse gemeente De Wolden.

Getuigen hadden de politie gewaarschuwd dat daar iemand met een vuurwapen liep. Agenten troffen even later in de buurt van station Europapark inderdaad een jongen aan die een op echt gelijkend nep-vuurwapen bij zich droeg. De jongen is vervolgens voor verhoor naar het politiebureau gebracht.

Volgens de politie heeft hij geen mensen op straat bedreigd. Hij is inmiddels weer vrijgelaten, maar het onderzoek tegen hem loopt nog. De politie meldt dat het een standaardprocedure is dat een verdachte met getrokken pistolen wordt aangehouden als gemeld wordt dat deze een vuurwapen draagt.