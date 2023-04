Verdachte schietpartij Haddingestraat in september voor de rechter

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De 25-jarige man die verdacht wordt van de dodelijke schietpartij vorig jaar zomer in de Haddingestraat komt in september voor de rechter. De rechtbank trekt twee dagen uit voor de strafzaak. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden.

Dinsdag vond een voorbereidende zitting plaats. Van de schietpartij zijn scherpe videobeelden beschikbaar. Toch vond een maand geleden een reconstructie plaats in de straat. De uitwerking hiervan is nog niet klaar, omdat het volgens de Officier van Justitie veel tijd zou kosten om de gegevens te analyseren. Een andere reden waarom de zaak pas in de herfst voor de rechter komt is omdat de wachttijden voor opname in het Pieter Baan Centrum erg lang zijn. Eerder dit jaar besliste de rechtbank dat de verdachte moet worden opgenomen voor observatie. Er is echter pas volgende week plek in het centrum.

De verdachte vroeg aan de rechter of hij alsnog door een gewone psychiater en psycholoog onderzocht kan worden. In de gevangenis is hij begonnen met het volgen van twee opleidingen en een opname in het PBC zou het traject van de opleidingen dwarsbomen. De rechter ging daar niet in mee, omdat een nieuw onderzoek de planning van de strafzaak in september in gevaar kan brengen. De rechter wees ook een verzoek van de advocaat van de verdachte af om het criminele verleden van de vriendengroep van het slachtoffer door te lichten.