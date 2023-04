Verdachte aangehouden voor steekpartij in Ten Boer

Foto: Remco van den Berg - 112groningen.nl

De politie heeft donderdagmiddag een verdachte aangehouden rond het steekincident aan de Stadsweg in Ten Boer van woensdagavond.

Dat liet de politie aan het begin van de donderdagavond weten.

Eerder op de donderdag werd al bekend dat het slachtoffer, die zwaar letsel opliep door het steekincident, een negentienjarige man uit Ten Boer is.

Over de identiteit van de verdachte deed de politie (nog) geen mededelingen. De politie denkt dat er mogelijk meer mensen betrokken zijn geweest bij de steekpartij en dus gaat het onderzoek volop door. Woensdagavond liet de politie weten drie mensen te verdenken van betrokkenheid bij het incident.

De steekpartij vond woensdag rond rond 20.45 uur plaats op de Stadsweg in het dorp. Nadat het slachtoffer onderweg was naar een ziekenhuis, startte de politie meteen een onderzoek. Er wordt nog steeds gezocht naar een witte auto, die rond de tijd van het steekincident is vertrokken uit de omgeving. Deze auto reed in de richting van Garmerwolde en Stad.