Velocitas met één been in eerste klasse, forse winst Groen Geel

Foto: Rick van der Velde

Koploper Velocitas van de tweede klasse L staat met één been in de eerste klasse. Vanmiddag werd VEV’67 geklopt, terwijl de concurrenten punten morsten. In 3C haalde Groen Geel fors uit.

Velocitas won in Leek met 3-2 van VEV’67. Jesse Bosgraaf was in de slotfase het goudhaantje. Velocitas kwam na rust op voorsprong door Nick Elderman. VEV kwam terug, maar Bart Steenbergen zette Velocitas opnieuw op voorsprong. De ploeg uit Leek, maakte in de slotfase nog 2-2, maar Bosgraaf bezorgde de Groningers alsnog de winst. Bij een overwinning in de volgende wedstrijd over twee weken op Achilles 1894 is Velocitas op eigen kracht kampioen. Het zou de vierde titel op rij betekenen voor de club die enkele jaren geleden de zondag voor de zaterdag als speeldag inruilde en helemaal onderaan in de vijfde klasse moest beginnen.

Bij het al lang gedegradeerde Be Quick is de spanning er blijkbaar af, want er werd voor de tweede keer op rij gewonnen: 2-0 tegen Kollum. Floris Diebels en Kay Dollenkamp scoorden.

In 3C hield Helpman koploper Grijpskerk op 3-3. Wouter van der Graaf scoorde twee keer, Michiel Rusch één keer. Helpman is derde met 40 punten uit 23 wedstrijden.

Groen Geel is tweede en benaderde koploper Grijskerk tot op vier punten. Op Corpus den Hoorn werd TLC met 9-0 verpletterd. Stan Ypenburg en Ruben Ludwig scoorden twee keer. Groen Geel heeft 49 uit 23. Groen Geel verzekerde zich op basis van de eindstand al van een periodetitel en speelt dus in ieder geval nacompetitie voor promotie. Groen Geel speelt in de laatste competitieronde tegen Grijpskerk.

HFC’15 moest pas op de plaats maken in de strijd om de derde periode. Thuis werd met 4-2 verloren van Niekerk. Rick van Lent en Martijn Bodenstaff scoorden voor HFC. De ploeg uit Hoogkerk eindigde de wedstrijd met negen man na twee keer rood. HFC is vijfde met 37 uit 23.

Ook Lycurgus heeft 37 uit 23. Lycurgus won met 2-1 van Aduard. Rob Kleef en Frank van der Veen maakten de doelpunten voor Lycurgus.

The Knickerbockers is zevende. Op Zernike werd Omlandia met 4-1 verslagen. Guido Bemelmans maakte twee doelpunten voor de studenten. Omlandia moet nacompetitie tegen degradatie vrezen.

In 4C won Mamio met 3-1 van HS’88 en blijft tweede achter Holwierde dat met 10-2 afrekende met het al gedegradeerde SC Stadspark. Mamio verzekerde zich wel van nacompetitie voor promotie.

VVK won met 3-2 van Pooler en staat vierde. Amicitia VMC speelde met 1-1 gelijk tegen De Fivel. Amicitia blijft voorlaatste.