Velocitas en Groen Geel doen goede zaken, Haren grijpt naast periodetitel

Foto Martijn Minnema: Velocitas won met 4-1 bij Zuidhorn

Velocitas en Groen Geel deden goede zaken in de titelstrijd en liepen respectievelijk uit en in op de concurrent bovenin. In de strijd onderin 4C ging Stadspark ruim onderuit en hield Amicitia een punt over aan de ontmoeting met de nummer drie. Haren greep in 5E naast de periodetitel.

In de tweede klasse klasse L won Velocitas uit bij Zuidhorn met 1-4. Rutger Hofsteenge en Joris Mulder zetten Velocitas voor rust op een 0-2 voorsprong. Jesse Bosgraaf scoorde in de slotfase twee keer voor Velocitas. Mede koploper Achilles 1894 verloor en daardoor is Velocitas nu alleen koploper. De voorsprong op Achilles is drie punten en op nummer drie VEV’67 staat Velocitas vijf punten voor.

In 3C won nummer twee Groen Geel met 1-2 bij HFC’15. Koploper Grijpskerk speelde gelijk tegen Omlandia waardoor Groen Geel het gat verkleinde naar vier punten. Nadat Frank Volkers HFC’15 voor rust aan de leiding bracht bezorgden Sievert Zomer en Frank van Veen Groen Geel na rust de zege.

Omlandia speelt voor lijfsbehoud en pakte uit bij koploper Grijpskerk een punt dankzij een 2-2 gelijkspel. Remco Bolhuis boog na rust een 1-0 achterstand om in een 1-2 voorsprong, maar kort voor tijd gaf Omlandia de zege nog uit handen. Het punt zorgt er wel voor dat Omlandia op de veilige negende plaats staat.

In 4C strijden Stadspark en Amicitia VMC tegen degradatie. Stadspark verloor thuis met 1-6 van Middelstum en blijft laatste. Bij rust stond het overigens nog 0-0.

Amicitia VMC staat voorlaatst en pakte thuis tegen DVC Appingedam een punt, het eindigde zoals het begon, 0-0 dus. Amicitia moest het laatste half uur met een man minder verder na een rode kaart.

Haren kon in 5E de tweede periodetitel pakken. Winst bij nummer vijf Harkstede volstond, maar Haren kwam niet verder dan 1-1. Concurrent Westerkwartier won met 4-1 van koploper VAKO en gaat er zodoende met de tweede periode vandoor.