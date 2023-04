Veel wolken, soms zon en een heel enkel buitje tot en met Pasen, daarna meer wind en regen

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Op een paar buitjes na lijkt het weer tot en met paasmaandag relatief rustig te verlopen in Groningen. Wolken voeren de boventoon, maar ook de zon laat zich volgens Johan Kamphuis zien. Volgens de OOG-weerman lijkt dat na Pasen te veranderen, wanneer wisselvalliger weer onze kant op komt.

Goede Vrijdag begint met kans op wat lichte regen of motregen, aldus Kamphuis: “Maar in de middag wordt het overal droog en later kan de zon vanuit het noordoosten af en toe doorbreken. Het wordt 11 graden in het westen tot 13 in het oosten van de provincie. De wind komt uit het oosten en is zwak of matig.”

Vorst aan de grond brengt hier een daar een mistbank met zich mee in de nacht naar de zaterdag, die volgens de weerman droog maar veelal bewolkt verloopt: “Slechts af en toe breekt de zon door. Het wordt 11 of 12 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind.”

Pasen gaat volgens Kamphuis rustig verlopen qua weer: “Eerste Paasdag zijn er wolkenvelden en valt er heel lokaal een buitje, maar is het wel overwegend droog. Ook breekt de zon geregeld door. Met 14 of 15 graden wordt het bovendien zachter. Paasmaandag is het, met 15 tot 17 graden, nog iets milder. Verder is er eerst geregeld zon en neemt de bewolking in de middag toe. Tot de avond lijkt het droog te blijven, maar steekt er wel een matige zuiden- tot zuidwestenwind op. Die is langs de Wadden vrij krachtig tot krachtig.”

Voor de rest van de week na Pasen heeft het er alle schijn van dat we de wisselvallige toer op gaan: “Soms staat er veel wind en is er veel regen. Het kwik daalt naar ongeveer 12 graden. April is normaal gezien de droogste maand van het jaar, maar daar lijkt nu niets van terecht te komen.”