Foto: Remco v.d. Berg, 112groningen

De brandweer heeft woensdagochtend rond 07.20 uur aan de Gaykingastraat in Ten Boer een felle woningbrand geblust. Dat meldt 112groningen.

Omdat het niet duidelijk was of iedereen het pand had verlaten, schaalde de brandweer meteen op naar middelbrand. Er vielen geen gewonden.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar de schade is groot.