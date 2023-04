Veel belangstelling voor lammetjesfeest De Onlanderij: “De glimlach op al die gezichtjes, onbetaalbaar”

De kinderen konden vragen stellen aan vrijwillige boswachters. Foto: Natuurmonumenten

Het lammetjesfeest dat de afgelopen dagen werd gehouden bij De Onlanderij is een groot succes geworden. Boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten kijkt met veel tevredenheid terug.

“We hebben er met achttien vrijwillige boswachters een mooi feestje van gemaakt”, vertelt Zwiers. “Ik denk ook dat al die boswachters vanavond met de beentjes omhoog zitten, haha. De belangstelling was groot. En dat is natuurlijk geweldig. Tijdens deze twee dagen hebben we ook 350 nieuwe leden kunnen verwelkomen, die dus lid zijn geworden van Natuurmonumenten. Dat is een flink aantal mensen die dus fan zijn van de natuur. Daar zijn we heel blij mee.”

“Vogels leren spotten”

Voor de kinderen was er een uitgebreid programma bedacht. “We hadden tien posten. Al die onderdelen stonden in het teken van natuur en de beleving er van. Zo hadden we bijvoorbeeld een ondergrondse tunnel gebouwd die onder een boom door liep. Daarmee konden kinderen bekijken welke bodemdieren er zoal leven. Dat was spannend en avontuurlijk. En er was een post waarbij kinderen konden leren vogels spotten en er konden koeien gevoerd worden. En uiteraard konden de lammetjes bekeken worden. En dat kijken is vaak al veel waard. Ik bedoel: we laten de dieren echt niet door alle bezoekers aaien. Dat is te stressvol. Het kijken en informatie verkrijgen van een boswachter, dat is vaak al meer dan genoeg.”

“Veel interesse in natuur”

En de kinderen vonden het maar wat interessant: “Ik heb heel veel blije gezichten gezien. Je merkt aan kinderen dat ze het interessant vinden. En als je met de kinderen praat dan merk je ook dat er veel interesse is in en voor de natuur. In de grote-mensen-wereld wordt de afgelopen twee jaar veel over de natuur gesproken. Je merkt op een dag als vandaag dat kinderen dat meekrijgen. Of via het Jeugdjournaal, of via andere wegen. De boodschap komt ook bij hen aan. Dat is wel heel interessant om te zien.”

“Paaswensen”

Tijdens het lammetjesfeest konden er ook paaseitjes gezocht worden en konden paaswensen gedaan worden. “Kinderen konden een paasei uitknippen. Op het ei kon een tekst worden gezet. De opdracht was om een wens uit te spreken. Iets waarvan je hoopt dat het gaat gebeuren. We hebben hele mooie wensen gelezen. En natuurlijk is iedereen nu heel nieuwsgierig wat er zoal geschreven is, maar dat blijft natuurlijk geheim. Als de boswachter alles gaat vertellen, dan komen de wensen niet uit.”