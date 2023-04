Vastgelopen remmen van personenauto laat brandweer in actie komen

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest woensdagavond in actie komen voor een vermeende autobrand in de Emmastraat in de wijk Coendersborg. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 20.20 uur binnen bij de hulpdiensten, waarop een tankautospuit naar het adres werd gestuurd. “De remmen van de personenauto waren vastgelopen”, vertelt Wind. “Er werd gedacht dat het voertuig in de brand stond omdat er rook vrij kwam, waarop de brandweer werd gebeld. Brandweerlieden hebben onderzoek gedaan, maar kwamen al snel tot de ontdekking dat er geen brand was, maar dat de remmen waren vastgelopen.”

De eigenaar zal contact gaan zoeken met een garagebedrijf om het euvel te verhelpen.