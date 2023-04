Vandalen nemen uitkijktoren Noordlaren onder handen: “Dit is zo ontzettend frustrerend”

Foto: Marco Glastra / Het Groninger Landschap

De uitkijktoren van Het Groninger Landschap bij Noordlaren is door vandalen toegetakeld. Een aantal treden van de trap zijn weggezaagd.

“Wanneer de vandalen hebben toegeslagen?” Herhaalt directeur Marco Glastra van Het Groninger Landschap de vraag. “Ergens in de afgelopen 24 uur. Zaterdag was ik hier ook, en toen was er nog niks aan de hand. Op Paaszondag passeerde ik de toren opnieuw, en toen zag ik dat er een flink aantal treden ontbraken. De trap is bewerkt met een cirkelzaag, waarbij de treden zijn weggehaald.”

“Het is een geliefde plek”

Glastra baalt. “Weet je, we doen ons best om er iets moois van te maken. We steken er veel energie in. Dit is gewoon ontzettend frustrerend. Voor ons, maar ook voor alle liefhebbers. De uitkijktoren is een geliefde plek om over het Zuidlaardermeer te kunnen kijken.” De directeur doet ook een oproep: “Wij komen graag in contact met mensen die iets gezien hebben op Stille Zaterdag of Paaszondag bij de uitkijktoren. Zij kunnen Het Groninger Landschap mailen of ze kunnen ons bellen op 050 313 59 01.”

“Dit kost klauwen vol geld”

Het Groninger Landschap gaat aangifte doen bij de politie van de vernieling. “Dat doen we altijd. Maar de vraag is wat het oplevert. Je kunt op verschillende manieren bij de uitkijktoren komen. Via land, maar je kunt ook met een bootje aanmeren bij de nabijgelegen steiger. Uiteindelijk zullen we de schade zelf moeten gaan betalen. En dit kost weer klauwen vol geld. Heel erg balen.”

Uitkijktoren De Onlanden

Twee maanden geleden sloegen vandalen al toe bij de uitkijktoren in De Onlanden. Daar werden een aantal stalen platen van de 26 meter hoge toren gesloopt waarmee een levensgevaarlijke situatie ontstond. Mensen hadden namelijk door de gaten naar beneden kunnen vallen. De toren werd om die reden afgesloten.

De uitkijktoren aan het Zuidlaardermeer bij Noordlaren is bewerkt met een cirkelzaag en mist een flink aantal treden. Iets gezien? Bel of mail @GR_Landschap via 050-3135901 of info@groningerlandschap.nl pic.twitter.com/N7EsHvAe5e — marco glastra (@marcoglastra) April 9, 2023