UWV: werken in de administratie steeds minder kansrijk

Foto: Gerrit de Haan

Het aantal mensen met een WW-uitkering in de gemeente Groningen is de afgelopen maand toegenomen, hoewel die op een historisch laag niveau blijft. In onze gemeente nam het aantal uitkeringen met 2,8 procent toe.

Vergeleken met een jaar geleden nam het aantal WW-ers met 3,7 procent af. Landelijk gezien was de afname zelfs 14 procent. In de gemeente Groningen hebben momenteel 2.372 mensen een uitkering.

Ondanks de krappe arbeidsmarkt is de kans op werk niet voor iedereen even goed. Veel werkzoekenden met een administratief beroep vinden lastig werk in een veranderende arbeidsmarkt. Steeds meer eenvoudige taken zijn vervangen door slimme software en computersystemen. De nadruk is meer komen te liggen op andere, vooral adviserende en organisatorische, taken waarvoor werkgevers minimaal een opleiding op mbo niveau-4 en communicatieve en digitale vaardigheden vragen. Bovendien vragen werkgevers met vacatures meestal om mensen die minimaal 32 uur per week willen werken.

De toename van de WW in maart deed zich voor in de meeste sectoren. Vooral de landbouw, schoonmaak, overige commerciële dienstverlening en detailhandel droegen bij aan de stijging van de WW. In enkele andere sectoren, zoals de metaalindustrie en uitzendbureaus, nam de WW af.