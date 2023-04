Universiteitsteam Groningen wint Batavierenrace

Finish van de Batavierenrace. Foto: ThijstenSiethod - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88720019

Het universiteitsteam van de RUG en Hanzehogeschool heeft zaterdag de 51ste editie van de Batavierenrace gewonnen. Daarmee prolongeert het team de titel want ook vorig jaar waren de Groningse studenten de snelste.

De Batavierenrace is een estafette voor studenten over ruim 175 kilometer, verdeelt over 25 etappes, die start in Nijmegen en via Duitsland en de Achterhoek op de campus in Twente finisht. De start van de 51ste editie vond in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats. Met ruim 8.500 deelnemers is het de grootste estafetteloop die in de wereld wordt gehouden.

Wageningen eindigde op de tweede plaats en Utrecht werd derde. Tot op het laatste was het spannend welk team er aan het langste eind zou trekken. Na 23 etappes noteerde Groningen een tijd van 9.39.10. Wageningen was 29 seconden langzamer en noteerde 9.39.39. Ook Utrecht was op dat moment niet kansloos en had met 9.43.25 de titel nog voor het grijpen. Uiteindelijk wist Groningen te winnen met een verschil van ruim drie minuten.