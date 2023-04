Universiteitsmuseum brengt Belgische tentoonstelling over mannelijk lid naar Stad

Kunstwerk van Maria Fernanda Cardoso - Foto: Martin Corlazzoli

Na een jaar in het Belgische Gent is vanaf 26 mei de tentoonstelling PHALLUS. Norm & Vorm te zien in Universiteitsmuseum van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarmee richt het museum de blik naar beneden. Want volgens het museum komt de vorm van de penis eigenlijk overal op.

Het Universiteitsmuseum de tentoonstelling over van GUM, het museum van de universiteit van Gent. Volgens het Groningse universiteitsmuseum is de tentoonstelling het resultaat van twee jaar lang intensief onderzoek naar de manier waarop de wetenschap het begrip ‘geslacht’ bestudeert en naar de rol van dit begrip van de maatschappij.

In de tentoonstelling hoopt het museum, door middel van werk van kunstenaars en wetenschappers, antwoord te geven op tal van vragen rond het mannelijk geslachtsdeel. Wie bepaalt wat normaal is? Is groot beter? Kan je via onderzoek op de penis genot meten? En maakt de piemel de man, of is dat te simpel gedacht?

Naast de tentoonstelling kunnen bezoekers ook deelnemen aan diverse activiteiten in een publieksprogramma, samengesteld door experts van de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG, Rutgers, Women INC, COC Groningen en Drenthe en ervaringsdeskundigen.