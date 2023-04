UMCG’ers fietsen achthonderd kilometer in vier dagen om vliegreis naar Praag te besparen

Foto: Sustainably to ESC via Instagram

Te veel UMCG’ers pakken nog onnodig vaak een vliegtuig voor een zakenreis. Dat vindt een groep van zeven jonge UMCG-onderzoekers. Om te laten zien dat het anders kan, fietsen vier van de onderzoekers halverwege mei van Groningen naar Praag.

De onderzoekers, werkzaam op de afdeling cardiologie van het ziekenhuis, willen zichzelf in vier dagen naar de Tsjechische hoofdstad trappen. Hier vindt op 20 mei een groot wetenschappelijk congres over hartfalen plaats. De groep traint nu meerdere keren per week, zodat de onderzoekers de achthonderd kilometer tussen Stad en Praag af kunnen leggen.

De onderzoekers vinden dat zakenreizen, zoals die naar het congres in Tsjechië, nog te vaak met het vliegtuig worden gemaakt. Dus besloot het viertal op de fiets te stappen, om zo aan collega’s te laten zien dat er meer milieuvriendelijke opties zijn om dit soort zakenreizen af te leggen.

Dertigduizend euro nodig voor klimaatneutraal congres

De monstertocht is daarnaast bedoeld om ook de rest van het congres klimaatneutraler te maken. “Daarom zamelen we geld in om de CO2-footprint van iedere congresbezoeker die wél met het vliegtuig komt, te compenseren”, vertelt arts-onderzoeker Marlene Vijver. “We hebben uitgerekend dat we daarvoor 30.000 euro moeten ophalen. Dat doneren we aan FairClimateFund, een non-profit organisatie die zich inzet voor de bestrijding van klimaatverandering en de bevordering van duurzame ontwikkeling.” Mensen die willen doneren en zo willen bijdragen aan een milieuvriendelijkere wereld, kunnen dat doen via deze link.

De fietsende onderzoekers zijn ook op zoek naar sportieve steun. Mensen die op 16 mei (de eerste etappe van de monstertocht naar Praag) mee willen fietsen, kunnen zich aanmelden bij onderzoekers Marlene Vijver (m.a.t.vijver@umcg.nl). De fietstocht van de UMCG’ers is te volgen via deze Instagram-pagina.