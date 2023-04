UMCG wil medische drones gebruiken

Van links naar rechts: RvB-lid Stephanie Klein Nagelvoort, Martin ter Haar en Richard Jacobs (apotheek) met medische drone - Bron: UMCG

Het UMCG gaat onderzoeken of drones kunnen worden gebruikt om medische zorg te leveren. De drones worden ingezet om medisch materiaal sneller en betrouwbaarder te vervoeren.

De drone is gemaakt door het Nederlandse bedrijf Avy. Hij kan horizontaal opstijgen en heeft een bereik van bijna 100 kilometer. Eenmaal in de lucht vliegt hij met een snelheid van 80 kilometer per uur. De drone heeft een speciale laadruimte waarin het materiaal veilig kan worden getransporteerd. Er is plek voor 3 kilo aan materiaal.

“Het kan ervoor zorgen dat patiënten poliklinisch of dichter bij huis te behandelen zijn doordat labresultaten sneller beschikbaar zijn of de uitwisseling met eerste lijn zorg efficiënter verloopt.”, zegt Martin ter Haar, manager van het Mobiel Medisch team van het UMCG.

Het onderzoek gaat 3 jaar duren. Het UMCG werkt samen met de Medical Drone Service. Dit is een gezamenlijk initiatief van ANWB Medical Air Assistance en PostNL Health.