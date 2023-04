Uitzendkrachten winnen strijd om vergoeding trainingen voor werk bij SPOT Groningen

Foto: SPOT Groningen

Een grote groep uitzendkrachten die werkzaam zijn bij SPOT Groningen trok deze week aan het langste eind in een conflict met hun werkgever. Ze hoeven de kosten voor trainingen, bedoeld om een verplicht diploma te kunnen halen, niet meer zelf te betalen.

Volgens vakbond FNV lagen de uitzendkrachten, die via MF Uitzendbureau bij de Groningse podiumkoepel werken, bijna een half jaar in de clinch met hun werkgever(s) over de trainingen. Deze trainingen, die verplicht zijn om in de horeca van SPOT aan de slag te kunnen, werden sinds maart vorig jaar niet meer vergoed aan de werknemers in de Oosterpoort.

De vakbond stelt dat het minimumloon voor gemeenteambtenaren ten grondslag ligt aan het conflict. Dit ging op 1 januari vorig jaar in. Daarop zou MF in maart hebben besloten om de trainingen niet meer te betalen, omdat het uitzendbureau meer loon moest uitkeren aan de medewerkers. De 3 uur durende trainingen, met daaraan een prijskaartje van 42 euro, moesten de werknemers nu ieder jaar zelf betalen.

Een ervaren SPOT-medewerkster van MF schakelde de vakbond in, nadat het uitzendbureau aangaf dat het wettelijk onder de betaling van de trainingen uit kon komen. Daarop startte de medewerkster een petitie, met daaronder handtekeningen van vijfenvijftig collega’s. Dat leverde wel succes op, want SPOT en MF gingen in gesprek met de medewerkers. Ondanks een verschil van inzicht over de wet, werd deze week duidelijk dat de medewerkers de trainingen alsnog krijgen vergoed.

“Dat dit een half jaar heeft moeten duren is erg jammer”, laat FNV vrijdagmiddag weten. “Juist uitzendkrachten, die al een zwakke positie hebben, verplichten tot wel 15 uur onbetaalde trainingen te volgen is niet oké. Maar ik ben blij met door ons behaalde resultaat!”