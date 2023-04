Uiterst belangrijke zege Drs. Vijfje op EXS Zwolle

Foto Wouter Holsappel. Drs. Vijfje landskampioen

Drs. Vijfje boekte in poule B van de eredivisie zaalvoetbal vrijdagavond in Zwolle een belangrijke zege in de topper tegen EXS Zwolle: 2-0.

Renee van der Pijl scoorde voor en na de pauze voor de Groninger studentes. Vijfje heeft met nog één wedstrijd te gaan de koppositie van Zwolle overgenomen en heeft twee punten voorsprong. Volgende week speelt Vijfje thuis tegen Mazzelstars.

De winnaar van poule B plaatst zich voor de play-offs om het kampioenschap met de clubs uit poule A. Eerst moet dan afgerekend worden met de nummer zes van poule A. Drs. Vijfje is regerend landskampioen.