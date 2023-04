Uitbreiding en renovatie Peter Petersenschool van start gegaan

Foto: Henk Tammens

Wethouder Carine Bloemhoff van Onderwijs heeft vandaag (donderdag) samen met leerlingen van de Peter Petersenschool het startsein voor de uitbreiding en renovatie van de school gegeven.

Reden voor de uitbreiding is het feit dat de jenaplanschool flink gegroeid is en in de toekomst ook zal blijven groeien. Er komen vier lokalen bij, en een nieuwe speelzaal rond een groot centraal leerplein.

Het twintig jaar oude gebouw wordt bovendien gerenoveerd. Er komen aanpassingen op het gebied van onderwijskundige functies, onderhoud en duurzaamheid. Alle lokalen krijgen een buitendeur die direct toegang biedt tot het nieuw ingerichte groene speelplein en een nieuwe torteltuin.

De torteltuin, aangelegd door ouders, wordt verplaatst naar het speelplein. Het gaat om een soort ontdektuin met kruipbuizen, bomen, planten en een doolhof van wilgentenen. De uitbreiding en renovatie moet rond het eerste kwartaal van volgend jaar voltooid zijn.