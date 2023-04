Twee motorrijders gewond door kop-staartbotsing op Kieler Bocht

Foto: 112 Groningen

Op de kruising tussen de Kieler Bocht en de Jeverweg zijn vrijdagmiddag twee motoren met elkaar in botsing gekomen. Daarbij liepen beide motorrijders letsel op.

Volgens aanwezigen ontstond het ongeluk, toen één van de motoren plots moest remmen voor een personenauto. De achteropkomende motor zag de remactie van de voorste te laat. Daarop botste de achterop komende motor op zijn voorganger.

Beide motorrijders werden aan onbekend letsel behandeld in een ambulance. Of een rit naar een ziekenhuis nodig was, is niet duidelijk. Het verkeer op de Kieler Bocht had enige overlast door het ongeluk, omdat een deel van de weg werd afgezet.