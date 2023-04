TuinindeStad zoekt proefkonijnen voor kookboek

Foto via Tuin in de Stad

Met het kookboek ‘Samen Koken in Groningen’ in Groningen in de aanslag wordt er de komende maanden drie keer samen gekookt bij TuinindeStad. De deelnemers hoeven dan ook geen chefs te zijn de recepten te kunnen volgen, maar moeten wel bereid zijn om als proefkonijn te fungeren.

Het kookboek is het resultaat van een project in de gemeente Westerkwartier. De acht andere gemeenten namen dit project over en in november volgde de editie van het boek voor heel Groningen. De kookworkshops bij TuinindeStad zijn onderdeel van het onderliggende project achter dit kookboek.

De projectorganisatie wil graag weten wat gebruikers van het kookboek vinden. Omdat te kunnen beoordelen, wordt er op drie dinsdagen door twaalf mensen een driegangen-maaltijd op tafel gezet. Daarbij worden verse seizoenproducten gebruikt van boeren uit de omgeving. Deelnemers moeten wel drie keer een vragenlijst invullen, zodat de organisatie te weten kan komen of de recepten in het boek goed te volgen zijn en leert waar het beter kan.

De workshops vinden plaats op drie dinsdagen in mei en juni. Meer informatie is te vinden op de website van TuinindeStad. Daar kun je je ook aanmelden voor de kookworkshops.